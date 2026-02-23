23 февраля, 14:30Город
Мастер-классы пройдут на площадках фестиваля "Китайский Новый год в Москве"
Праздничная программа фестиваля "Китайский Новый год в Москве" знакомит гостей с богатыми традициями и культурой Поднебесной. Посетителей ждут мастер-классы по созданию открыток и оригами, занятия китайской живописью, чайная церемония, а также роспись традиционных фонариков.
Все желающие смогут принять участие в интерактивном квесте "Загадка лунного Нового года", который проходит от Площади Революции до Манежной площади.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.