Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля, 19:50

M24.RU

Праздничная программа в честь Дня защитника Отечества прошла на ВДНХ

Праздничная программа в честь Дня защитника Отечества прошла на ВДНХ

Новости часа: Собянин утвердил приоритеты развития системы образования Москвы

"Сити": выставка Бориса Кустодиева в Третьяковской галерее

Новости часа: в Москве начнется проектирование пяти передовых школ будущего

Москвич прокатил свою собаку в тележке с продуктами

Москвичам рассказали, как развитие транспортных узлов делает жизнь комфортнее

"Это Москва. Инфраструктура": архитектура 30-х годов

В Москве вырос спрос на квартиры в новостройках, расположенных рядом с ТПУ

Новости часа: Собянин утвердил приоритеты развития системы образования Москвы

Собянин принял решение об увеличении нормативов финансирования в образовании

Концерты, флешмобы, мастер-классы, полевая кухня: на ВДНХ отметили День защитника Отечества. За праздничными мероприятиями зрители Москвы онлайн могли следить в прямом эфире.

Насыщенная культурная программа включала в себя более 30 событий для всех возрастов. Возле главного входа проходили шоу воздушных акробатов и концерты известных артистов, а на катке – флешмобы сотрудников МЧС и выступления духового оркестра.

В течение дня гости ВДНХ могли принять участие в тематических экскурсиях, конкурсах и квизах. Все желающие получили возможность попробовать блюда полевой кухни разных периодов истории России: суворовскую кашу, фронтовой гороховый суп с салом, макароны по-флотски.

О самых ярких событиях праздничной программы в честь Дня защитника Отечества рассказала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

Читайте также
городобществовидеоМосква онлайнПолина Ермолаева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика