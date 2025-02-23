Праздничная программа в честь Дня защитника Отечества прошла на ВДНХ

Концерты, флешмобы, мастер-классы, полевая кухня: на ВДНХ отметили День защитника Отечества. За праздничными мероприятиями зрители Москвы онлайн могли следить в прямом эфире.

Насыщенная культурная программа включала в себя более 30 событий для всех возрастов. Возле главного входа проходили шоу воздушных акробатов и концерты известных артистов, а на катке – флешмобы сотрудников МЧС и выступления духового оркестра.

В течение дня гости ВДНХ могли принять участие в тематических экскурсиях, конкурсах и квизах. Все желающие получили возможность попробовать блюда полевой кухни разных периодов истории России: суворовскую кашу, фронтовой гороховый суп с салом, макароны по-флотски.

О самых ярких событиях праздничной программы в честь Дня защитника Отечества рассказала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.