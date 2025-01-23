В Петровском путевом дворце прошла театрализованная лекция "Путешествие сквозь века"

23 января зрители Москвы онлайн могли в прямом эфире следить за театрализованной лекцией "Путешествие сквозь века". Она прошла в Петровском путевом дворце в рамках проекта "Зима в Москве".

Актеры воссоздали образы знаменитых личностей, некогда посещавших этот величественный дворец. Перед зрителями предстали Павел I, Наполеон Бонапарт, Михаил Лермонтов и другие выдающиеся люди, оставившие свой след в истории. От первого лица герои рассказали о самом дворце и событиях, которые в нем происходили.

С организаторами, актерами и зрителями пообщалась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.