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23 января, 22:35

M24.RU

В Петровском путевом дворце прошла театрализованная лекция "Путешествие сквозь века"

В Петровском путевом дворце прошла театрализованная лекция "Путешествие сквозь века"

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23 января зрители Москвы онлайн могли в прямом эфире следить за театрализованной лекцией "Путешествие сквозь века". Она прошла в Петровском путевом дворце в рамках проекта "Зима в Москве".

Актеры воссоздали образы знаменитых личностей, некогда посещавших этот величественный дворец. Перед зрителями предстали Павел I, Наполеон Бонапарт, Михаил Лермонтов и другие выдающиеся люди, оставившие свой след в истории. От первого лица герои рассказали о самом дворце и событиях, которые в нем происходили.

С организаторами, актерами и зрителями пообщалась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.
Сюжет: Зима в Москве
городкультуравидеоМосква онлайнПолина Ермолаева
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