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23 января, 16:15

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Москва сохранила лидерство в рейтинге качества жизни регионов

Москва сохранила лидерство в рейтинге качества жизни регионов

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Москва вновь заняла первое место в рейтинге качества жизни регионов, обогнав Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Москва показала наивысшую удовлетворенность прогулками по городу и поездками на общественном транспорте.

В целом, по результатам рейтинга за прошлый год 47 регионов улучшили показатели качества жизни, а в среднем по стране выросли 67% индикаторов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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