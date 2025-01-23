ЦОДД рекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

В связи со снегопадом, который ожидается в Москве 23 января, горожанам стоит пересесть с личного транспорта на общественный, сообщила пресс-служба Дептранса города со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Помимо снегопада, который может пройти в течение дня в некоторых районах столицы, синоптики не исключают образование гололедицы. В связи с этим водителей, которые решат выехать на личном транспорте, призвали к внимательности за рулем и соблюдению скоростного режима и дистанции, а также быть аккуратными рядом с пешеходными переходами, на мостах и эстакадах.

За обстановкой на дорогах продолжат круглосуточно следить ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.

В целом 23 января в Москве ожидается облачная погода. Днем температура воздуха поднимется до 0 – минус 2 градусов. При этом в городе будет дуть южный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, а атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Воздушные потоки с юга и юго-запада восстановят свое влияние в Москве к ближайшим выходным, 25 и 26 января, благодаря чему дневная температура воздуха поднимется до 4 градусов тепла. Таким образом, метеорологическая весна в Москве и центральной части России продлится до конца января.