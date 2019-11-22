Каток в Парке Горького откроют вечером 22 ноября

В Москве стартует ледовый сезон. Главные катки столицы – на ВДНХ и в Парке Горького – откроются вечером 22 ноября. Гостей ожидают концерты, карнавалы и перформансы.

Праздничное открытие катка "Восход" в Парке Горького состоится в 19:00. В этом году его территория изменилась: появился двухэтажный павильон, в котором находятся раздевалка и фудкорт, а также увеличилась площадь ледового покрытия.

На территории катка на ВДНХ одновременно смогут прокатиться около 4,5 тысячи человек. Там подготовили большое шоу.

Также скоро откроется и каток в "Сокольниках". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.