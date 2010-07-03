Более 400 деревьев-крупномеров высадят рядом с Киевским вокзалом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На улицах и переулках, прилегающих к Киевскому вокзалу, до середины декабря высадят более 400 крупномерных деревьев, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Речь идет о площади перед вокзалом, а также об улицах Большой Дорогомиловской, Брянской, Киевской, Студенческой, Смоленской, улице Раевского и Можайском Валу. Там появятся липы, дубы, вязы, клены разных видов, рябины, тополи и боярышники.

В департаменте капитального ремонта Москвы рассказали, что это наибольшее в этом году число деревьев, высаживаемых на одной территории.

Чтобы не нарушать дорожное движение и не создавать неудобств горожанам, деревья высаживают ночью. Во время работ перекрывают только одну полосу для установки техники и подвоза деревьев.

В Москве стало больше деревьев. В рамках проекта "Наше дерево" в городе высадили 810 лип мелколистых, 449 дубов черешчатых, 394 сосны обыкновенных, 267 белых ив, а также клены, рябины, яблони, ели и груши. Помимо этого, появились в столице и крупномерные деревья – 10-15-летние саженцы высотой более 5 метров.

Осенью текущего года на 27 территориях парков высадили более 2,3 тысячи деревьев. Они появились в Битцевском лесу, Тропаревском лесопарке, в "Покровском-Стрешнево", Москворецком, Долине реки Сетунь, в парках "Измайлово" и "Кузьминки-Люблино".

