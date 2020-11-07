Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В Москве стало больше деревьев, сообщает News.ru. В рамках проекта "Наше дерево" в городе высадили 810 лип мелколистых, 449 дубов черешчатых, 394 сосны обыкновенных, 267 белых ив, а также клены, рябины, яблони, ели и груши.
Помимо этого, появились в столице и крупномерные деревья – 10-15-летние саженцы высотой более 5 метров.
Осенью текущего года на 27 территориях парков высадили более 2,3 тысячи деревьев. Они появились в Битцевском лесу, Тропаревском лесопарке, в "Покровском-Стрешнево", Москворецком, Долине реки Сетунь, в парках "Измайлово" и "Кузьминки-Люблино".
Акция "Наше дерево", которая проходит по инициативе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, открыла прием заявок на высадку в следующем году. Проект дает возможность молодым родителям бесплатно высадить именное дерево в честь рождения ребенка.
Акция нацелена на развитие "зеленых легких" главного мегаполиса России и на популяризацию экологичного образа жизни среди горожан.
Выбрать дерево для малыша смогут семьи, где хотя бы один родитель официально зарегистрирован в Москве. Подать заявку можно в течение трех лет с даты рождения малыша (не ранее 1 января 2019 года) на сайте акции.
Интерактивная карта поможет выбрать подходящее расположение для семейного дерева и его породу. В этом сезоне доступны рябина, липа, клен, сосна, ива, дуб, яблоня, ель или груша. Высадить дерево можно в любом из 27 природных парков столицы.
В Москве поддержат тех, кто восстанавливает и развивает зеленые зоны
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