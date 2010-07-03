Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новая прогулочная набережная появится на юге Москвы. Такое решение приняли на Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) под руководством Сергея Собянина.

Сообщается, что, согласно проекту, набережная появится на участке Москвы-реки от Сабуровского железнодорожного моста (МЦД-2) до Братеевского каскадного парка. Протяженность будущей набережной будет около 1,3 километра.

Благоустройство прогулочной зоны станет "естественным продолжением" зеленого маршрута от Братеевской поймы до каскадного парка на правом берегу реки. Проект набережной будет включать в себя также озеленение и сеть досуговых точек. Ориентировочно площадь благоустройства составит 14,5 гектара.

Ранее стало известно, что на Карамышевской набережной в Москве оборудуют вертолетную площадку и два причала – "Верхние Мнёвники" и "Домостроительный комбинат" для пассажирских судов. Специалисты также заявляли о том, что речные склоны укрепят перед началом благоустройства.

