22 июня, 22:15Город
Иммерсивный музей под открытым небом открылся на Красной площади
Узнать больше о тех, кто защищал страну, можно на Красной площади. Здесь открылся иммерсивный музей под открытым небом.
Посетителей ждут исторические экспонаты, которые помогут погрузиться в атмосферу июня 1945 года. К примеру, противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ-100 принимала участие в заключительном этапе Великой Отечественной войны.
Всего в музее представлено 20 единиц военной и гражданской техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.