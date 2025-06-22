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22 июня, 22:15

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Иммерсивный музей под открытым небом открылся на Красной площади

Иммерсивный музей под открытым небом открылся на Красной площади

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Узнать больше о тех, кто защищал страну, можно на Красной площади. Здесь открылся иммерсивный музей под открытым небом.

Посетителей ждут исторические экспонаты, которые помогут погрузиться в атмосферу июня 1945 года. К примеру, противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ-100 принимала участие в заключительном этапе Великой Отечественной войны.

Всего в музее представлено 20 единиц военной и гражданской техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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