Липы и вязы высадят на Ленинском проспекте в Москве

Липы и вязы высадят вдоль проезжей части на Ленинском проспекте. Эти деревья хорошо адаптируются к московскому климату с холодными зимами и жарким летом.

Перед посадкой деревья проходят специальную подготовку в питомниках. Их содержат в определенных условиях с применением агротехники, чтобы к месту высадки дерево приехало в подготовленном виде. Кроме того, специалисты подготавливают корневую систему: ее откапывают, формируют ком, упаковывают, а затем перемещают на транспорт и доставляют на объект посадки.

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