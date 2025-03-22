Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 марта, 22:30

Город

Липы и вязы высадят на Ленинском проспекте в Москве

Липы и вязы высадят на Ленинском проспекте в Москве

Ленинский проспект в Москве благоустроят в 2025 году

Проезжую часть Ленинского проспекта в Москве отделят стеной из лип и вязов

Сергей Собянин анонсировал городские субботники 12 и 26 апреля

Липы и вязы высадят вдоль Ленинского проспекта в Москве

"Сити. Едим": рестораны на Таганке

"Мой район. Новости": школа на 2 100 учеников откроется во Внукове в новом учебном году

Клещи и гадюки активизировались в Подмосковье

Собянин пригласил москвичей на субботники 12 и 26 апреля

"Техно": как столичные разработки внедряют в жизнь города

Липы и вязы высадят вдоль проезжей части на Ленинском проспекте. Эти деревья хорошо адаптируются к московскому климату с холодными зимами и жарким летом. 

Перед посадкой деревья проходят специальную подготовку в питомниках. Их содержат в определенных условиях с применением агротехники, чтобы к месту высадки дерево приехало в подготовленном виде. Кроме того, специалисты подготавливают корневую систему: ее откапывают, формируют ком, упаковывают, а затем перемещают на транспорт и доставляют на объект посадки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городблагоустройствовидеоЕкатерина КузнеченковаЯрослава Коценко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика