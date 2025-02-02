Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 17:15

Город

В Молжаниновском районе построят новую школу

В Молжаниновском районе построят новую школу

В Москве прошли мероприятия в честь годовщины победы в Сталинградской битве

Китайский Новый год: танец драконов пройдет на Тверском бульваре

Собянин сообщил о продолжении замены автобусных остановок в Москве

Москвичи и туристы могут насладиться китайской кухней на фестивале "Китайский Новый год"

Москвичи рассказали, как проводят "Зимний день Московского спорта" в "Лужниках"

В Москве проведут более 170 крупных спортивных мероприятий в 2025 году

В "Лужниках" проходит главный спортивный праздник зимы

Москвичи и туристы отмечают китайский Новый год с гастрономическими угощениями

В "Лужниках" проходит "Зимний день Московского спорта"

На Ленинградском шоссе в Молжаниновском районе появится новая школа. Как сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, учебное заведение возведут в новом квартале рядом со станцией "Новоподрезково" третьего диаметра.

Здание будет состоять из двух блоков: в одном разместят младшие классы, в другом – учеников постарше. Учебные кабинеты и лаборатории оборудуют современной техникой. В комплексе также предусмотрены актовый зал, медиатека, два спортзала и зоны для отдыха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика