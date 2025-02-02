В Молжаниновском районе построят новую школу

На Ленинградском шоссе в Молжаниновском районе появится новая школа. Как сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, учебное заведение возведут в новом квартале рядом со станцией "Новоподрезково" третьего диаметра.

Здание будет состоять из двух блоков: в одном разместят младшие классы, в другом – учеников постарше. Учебные кабинеты и лаборатории оборудуют современной техникой. В комплексе также предусмотрены актовый зал, медиатека, два спортзала и зоны для отдыха.

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