02 февраля, 17:15Город
В Молжаниновском районе построят новую школу
На Ленинградском шоссе в Молжаниновском районе появится новая школа. Как сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, учебное заведение возведут в новом квартале рядом со станцией "Новоподрезково" третьего диаметра.
Здание будет состоять из двух блоков: в одном разместят младшие классы, в другом – учеников постарше. Учебные кабинеты и лаборатории оборудуют современной техникой. В комплексе также предусмотрены актовый зал, медиатека, два спортзала и зоны для отдыха.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.