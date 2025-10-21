157 млн квадратных метров недвижимости введено в эксплуатацию в Москве за последние 15 лет

157 миллионов квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию в Москве за последние 15 лет.

За прошедшее время изменились и сами ориентиры города: широкие тротуары вместо парковки в три ряда, больше станций метро, открытие МЦК и переезд жителей из старых пятиэтажек в современное жилье.

О том, какие еще решения, изменившие облик столицы, были приняты за 15 лет – в эфире телеканала Москва 24.

