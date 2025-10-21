Форма поиска по сайту

21 октября, 17:15

Город

157 млн квадратных метров недвижимости введено в эксплуатацию в Москве за последние 15 лет

"Миллион вопросов": москвичам рассказали, как решиться на усыновление ребенка

В Москве началась подготовка цветников к зиме

Желтый уровень опасности введен в столичном регионе из-за тумана

В Москве стартовал международный турнир по падел-теннису

Столичный суд вернул пенсионерке квартиру, которую она продала 6 лет назад

Новости Москвы: станция "Гольяново" появится на Арбатско-Покровской линии

Пожар произошел в административном здании в центре Москвы

"Новости дня": началось строительство навесов "сухие ноги" у станции "Славянский бульвар"

Семейное пространство с ресторанами откроется в ТиНАО

157 миллионов квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию в Москве за последние 15 лет.

За прошедшее время изменились и сами ориентиры города: широкие тротуары вместо парковки в три ряда, больше станций метро, открытие МЦК и переезд жителей из старых пятиэтажек в современное жилье.

О том, какие еще решения, изменившие облик столицы, были приняты за 15 лет – в эфире телеканала Москва 24.

