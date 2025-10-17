Фото: телеграм-канал "Новосибирск с огоньком"

Деревянный многоквартирный дом загорелся в Новосибирске на площади 600 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России, передает ТАСС.

По информации ведомства, в доме, расположенном во 2-м переулке имени Римского-Корсакова, произошло частичное обрушение кровли. Само возгорание спасатели зафиксировали на втором этаже здания, которое также имеет мансарду. Пожар локализован.

"Самостоятельно эвакуировались 17 человек, спасены 4 человека", – уточнили в МЧС, добавив, что в больницу доставлены 3 пострадавших.

