Реконструкцию четырех развязок на МКАД завершат в 2024 году

Реконструкцию четырех транспортных развязок на МКАД планируют завершить к середине 2024 года. Все они будут нового типа, от прежних "клеверных" в столице сейчас избавляются.

На их месте делают эстакады и тоннели, которые должны более эффективно распределять потоки автомобилей и справляться с плотным трафиком.

Первой запустят развязку на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.