Более 20 островков безопасности появятся в Москве до конца года

Еще более 20 островков безопасности особого вида появятся в Москве до конца года. Это не просто разметка на дороге, а целая конструкция, которая отгораживает островок от проезжей части бордюром.

Некоторые водители считают это препятствием, которое просто мешает движению. Однако эксперты уверены, что благодаря европейскому опыту столичные дороги будут безопаснее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.