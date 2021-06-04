Леонов: "островки безопасности" для потерявшихся должны появиться в метро и на вокзалах

Фото: пресс-служба "Лиза Алерт"

Координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов заявил, что проект "Островки безопасности" необходимо внедрить в метро, на автовокзалах и в парках отдыха. По его словам, это поможет с поиском сотен и даже тысяч людей.



Леонов объяснил, что "островок безопасности" представляет собой специальную зону с оранжевым знаком, являющуюся ориентиром для заблудившихся людей. Дезориентированный человек может обратиться за помощью, или же обученный сотрудник заметит "потеряшку" и предложит помощь.



"Островки безопасности" в магазинах – это хорошо. Мы несколько лет отдали, чтобы они появились. Но это только первый шаг. Для дезориентированных людей метро и вокзалы – это источник повышенной опасности. Человек может сесть и уехать в неизвестном направлении, потом будет трудно его искать. Поэтому "островки" обязательно нужны в метро и на вокзалах", – отметил он.

По словам Леонова, за два года проект помог вернуть домой более 2 тысяч человек.

"Сегодня мы приехали в обычный магазин и сняли социальный ролик, который призван рассказать людям о проекте "Островок безопасности". Мы воспользовались помощью актера, который зашел в магазин в образе дезориентированного человека, и посмотрели, как быстро ему помогут. Мы не только убедились в том, что персонал хорошо обучен и приходит на помощь дезориентированным людям, но и наглядно показали механику работы проекта", – добавил эксперт.



Леонов призвал и другие торговые сети, банки и развлекательные центры присоединиться к проекту "Островок безопасности".

Ранее Леонов обратился к властям с предложением создать систему оповещения о пропавших детях. Информация должна размещаться на медиафасадах, дисплеях в общественном транспорте и других экранах в населенных пунктах.