Выделенная полоса появится на Дубравной улице с 10 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выделенную полосу для движения общественного транспорта оборудуют на Дубравной улице Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"Она появится на небольшом участке – от улицы Генерала Белобородова до остановки "Дубравная улица, 48", – уточнили в ведомстве.

Ранее в департаменте транспорта сообщали, что на обозначенном участке проходят 15 разных маршрутов общественного транспорта с общим пассажиропотоком 44 тысячи человек.

В апреле Сергей Собянин подвел итоги десятилетней работы по улучшению транспортной инфраструктуры столицы. Градоначальник подчеркнул, что власти были вынуждены корректировать сеть маршрутов и создавать выделенные полосы для общественного транспорта.

