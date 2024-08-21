Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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21 августа, 07:15

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Часть улиц в центре Москвы перекроют из-за проведения автопробега 21 августа

Часть улиц в центре Москвы перекроют из-за проведения автопробега 21 августа

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Вечером 21 августа в связи с проведением автопробега ко Дню российского флага в центре Москвы будет ограничено движение. С 18:00 до окончания мероприятия перекроют проспект Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой. А улицу Маши Порываевой – от проспекта Сахарова до Каланчевской.

В 23:50 до выезда автоколонны будет закрыт участок внешней стороны Садового кольца в районе пересечения с проспектом Академика Сахарова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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