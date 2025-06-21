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Новости

21 июня, 07:00

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"Сити. Едим": Павелюга. Часть 2

"Сити. Едим": Павелюга. Часть 2

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Район "Павелецкой" со стороны вокзала сильно отличается от тихих улочек внутри Садового кольца. Тут – парк с подземным ТЦ, офисы, новостройки и большое скопление людей.

В новом выпуске "Сити. Едим" ведущий программы и гастрокритик Александр Ильин отправился от Павелецкого вокзала в сторону Кожевнической набережной и нашел много интересного: от тайского чая, который может заменить легкий перекус, до ресторана-особняка, где еду готовят на японском гриле.

Подробнее – в программе "Сити. Едим".

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