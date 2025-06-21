Облачная погода и порывистый ветер ожидаются в Москве 21 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность прогнозируется в столице в субботу, 21 июня. По области местами пройдет небольшой дождь, предупреждает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 16 до 18 градусов, по области – от 14 до 19 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами могут быть порывы до 16 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до плюс 6 градусов, а в Подмосковье – до плюс 4 градусов.

Воскресенье, 22 июня, может стать самым холодным днем в Москве с 1983 года, так как столбики термометров не поднимутся выше 13–15 градусов.

Июль в Московском регионе будет немного теплее климатической нормы. Первая половина месяца станет прохладной, а вторая, особенно ее последние дни, будет более теплой. Среднемесячная температура воздуха составит 19,7 градуса, а количество осадков ожидается близким к норме.