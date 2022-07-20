Строительство северо-восточного участка БКЛ вышло на финишную прямую

Северо-восточный участок БКЛ практически готов. Четыре станции уже работают. В завершающей стадии находятся "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща". Здесь идут отделочные и пусконаладочные работы.

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