Новая пешеходная зона появится на Симоновской набережной рядом со строящимся жилым комплексом. Маршрут протянется на 250 метров. Там можно будет не только прогуляться пешком, но и прокатиться на велосипеде.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.