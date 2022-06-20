Специалисты провели профилактику Вечного огня в Александровском саду

Профилактику Вечного огня в Александровском саду провели в преддверии Дня памяти и скорби, 22 июня. Работа заняла всего 40 минут. Учитывая важность мемориала, по традиции, к ней привлекли самых опытных специалистов.

Звезду Вечного огня приподняли и отнесли в сторону, после чего тщательно проверили каждый из трех запальников горелки. На время профилактики священное пламя перенесли специальным факелом на временную горелку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.