"Жизнь в большом городе": День здоровья

В 2022 году в столице планируют ввести в эксплуатацию 10 новых поликлиник. Еще 40 откроют вновь после реконструкции. Строят и реконструируют по новому московскому стандарту так, чтобы удобно было и пациентам, и врачам.

Как город улучшает доступность медицинской помощи? Какое новое оборудование появляется в столице? Не мешают ли работе врачей санкции? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

