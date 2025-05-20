Новости Москвы: высотку на 84 квартиры построят по программе реновации на Тайнинской улице

Новостройку по программе реновации возводят на Тайнинской улице. В доме – 15 этажей и 84 квартиры. Фасады будут выполнены в светлых тонах, входы украсят витражным остеклением, а в жилье будет готовая отделка. Территорию вокруг дома благоустроят – высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Рядом обустроят комфортные детские и спортивные площадки.

На Тургеневской площади идут работы по стыковке трамвайных путей с новой линией. Она разгрузит Площадь трех вокзалов и соединит восточные районы с южными. Длина участка – более 2 километров. На большем его отрезке впервые в стране используют технологию бесконтактного хода. Также вдоль путей на проспекте Академика Сахарова, Каланчевской улице и Чистопрудном бульваре возведут приподнятые посадочные платформы.

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