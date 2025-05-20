Акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 26 по 31 мая

С 26 по 31 мая в столице пройдет акция "День без турникетов". Более 130 компаний, фабрик и технопарков откроют свои двери для всех желающих. Москвичи смогут лично познакомиться с работой предприятий, заглянуть в производственные цеха, студии и музеи, а также узнать, как создаются различные городские продукты и сервисы.

Регистрация на экскурсии уже открыта. В этом году к традиционным маршрутам добавились новые площадки. Впервые можно будет посетить закулисье телестудии "Авиамедиа", музей предпринимателей и меценатов, а также музей городского хозяйства и "Союзмультфильм".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.