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20 мая, 07:45

Город

Акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 26 по 31 мая

Акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 26 по 31 мая

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С 26 по 31 мая в столице пройдет акция "День без турникетов". Более 130 компаний, фабрик и технопарков откроют свои двери для всех желающих. Москвичи смогут лично познакомиться с работой предприятий, заглянуть в производственные цеха, студии и музеи, а также узнать, как создаются различные городские продукты и сервисы.

Регистрация на экскурсии уже открыта. В этом году к традиционным маршрутам добавились новые площадки. Впервые можно будет посетить закулисье телестудии "Авиамедиа", музей предпринимателей и меценатов, а также музей городского хозяйства и "Союзмультфильм".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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