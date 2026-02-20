Новый пешеходный мост соединит парк "Фили" со станцией метро "Терехово"

Новый пешеходный мост в Москве соединит парк "Фили" со станцией метро "Терехово" Большой кольцевой линии (БКЛ). Конструкцию возводят в Мнёвниковской пойме.

Фундамент для опор уже заложили. Для удобства строителей в воде сделали искусственные насыпи. Сваями укрепляют фундаменты арок.

Заведующий кафедрой МАДИ Сергей Зеге сообщил, что сейчас ведется сооружение монтажных эстакад. Они необходимы для выполнения работ. После этого строители приступят к монтажу пролетных строений. Арочный пешеходный мост будет выполнен в сером цвете с красными деталями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.