График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 23:00

Город

Новый пешеходный мост соединит парк "Фили" со станцией метро "Терехово"

Собянин: запущено производство электромобилей UMO на заводе "Москвич"

Цифра дня: 80 сантиметров

Сугробы в Москве стали самыми высокими с середины XX века

Эксперт рассказал, как электропоезда подготавливали к снежному циклону в Москве

Экипажи ЦОДД вытащили более 500 фур за два дня снегопада в Москве

До конца февраля циклонов в Москве не ожидается

Затор в 10 км образовался на трассе М-4 "Дон" от МКАД до Домодедова

Социальные учреждения Москвы изменят график работы в праздничные выходные

Снежная погода сохранится в Москве еще 5 дней

Новый пешеходный мост в Москве соединит парк "Фили" со станцией метро "Терехово" Большой кольцевой линии (БКЛ). Конструкцию возводят в Мнёвниковской пойме.

Фундамент для опор уже заложили. Для удобства строителей в воде сделали искусственные насыпи. Сваями укрепляют фундаменты арок.

Заведующий кафедрой МАДИ Сергей Зеге сообщил, что сейчас ведется сооружение монтажных эстакад. Они необходимы для выполнения работ. После этого строители приступят к монтажу пролетных строений. Арочный пешеходный мост будет выполнен в сером цвете с красными деталями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городстроительствовидеоДарья КрамароваЛариса Соколова

