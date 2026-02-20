Новый этап строительства пешеходного моста начался в Мнёвниковской пойме. Открыть его планируют уже через год. Конструкция свяжет два района и будет эстетически перекликаться с соседним Гагаринским мостом.

Его построят в форме арки в серо-красных оттенках. Сейчас ведется сооружение монтажных эстакад, затем приступят к выполнению пролетных строений. Работы ведутся сразу на двух берегах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.