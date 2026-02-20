20 февраля, 11:30Город
Новый этап строительства пешеходного моста начался в Мнёвниковской пойме
Новый этап строительства пешеходного моста начался в Мнёвниковской пойме. Открыть его планируют уже через год. Конструкция свяжет два района и будет эстетически перекликаться с соседним Гагаринским мостом.
Его построят в форме арки в серо-красных оттенках. Сейчас ведется сооружение монтажных эстакад, затем приступят к выполнению пролетных строений. Работы ведутся сразу на двух берегах.
