20 января, 16:30

Гости могут прокатиться на электротюбингах и катке на Северном речном вокзале

127 станций метро построили и реконструировали в Москве с 2011 года

Водосточная труба упала на Беговой улице в Москве

Холодный воздух из Сибири накроет Москву вечером 22 января

Облачная погода и небольшие снегопады ожидаются в Москве 20 января

Рекомендации для владельцев кошек и собак появились в сервисе "Моспитомец"

Москвич провел тренировку на автобусной остановке

Москвичей призвали не выходить на лед городских водоемов из-за потепления

Сибирский антициклон накроет Москву 22 января

Московские специалисты модернизировали почти 130 станций метро за 15 лет

В рамках проекта "Зима в Москве" гости могут прокатиться на катке, электротюбингах, посетить новый ледяной городок и лыжную трассу на Северном речном вокзале. Каждый день на катке проводятся мастер-классы по фигурному катанию и танцевальные марафоны.

По словам заместителя генерального директора ГУП "Мосгортранс" Максима Коновалова, для комфорта посетителей подготовлены теплые павильоны, пункты проката инвентаря, а также работают зимняя ярмарка и кафе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

