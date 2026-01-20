Гости могут прокатиться на электротюбингах и катке на Северном речном вокзале

В рамках проекта "Зима в Москве" гости могут прокатиться на катке, электротюбингах, посетить новый ледяной городок и лыжную трассу на Северном речном вокзале. Каждый день на катке проводятся мастер-классы по фигурному катанию и танцевальные марафоны.

По словам заместителя генерального директора ГУП "Мосгортранс" Максима Коновалова, для комфорта посетителей подготовлены теплые павильоны, пункты проката инвентаря, а также работают зимняя ярмарка и кафе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.