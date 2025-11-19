Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 ноября, 20:45

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 ноября

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе до 21 ноября

Москвичей пригласили посетить бесплатные тренировки по хоккею

Движение затруднено сразу на двух шоссе в Москве

Двух человек спасли во время пожара в элитном ЖК в Москве

Авария с участием пешехода произошла на юго-востоке Москвы

Новости Московского транспорта

Новости Москвы: дополнительный участок МСД построят на юге столицы

Движение по 2-й Звенигородской улице в Москве перекрыто из-за пожара

Квартира загорелась в многоэтажном жилом доме в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 19 ноября.

В Москве завершилось масштабное благоустройство Волгоградского проспекта. На магистрали появился новый прочный разделитель, полностью заменено дорожное покрытие и установлены современные системы освещения. Работы протяженностью 12,5 километра от Садового кольца до МКАД выполнили за полгода.

Дополнительный участок МСД строят на юге Москвы. Он пройдет по улице Каспийской. Здесь возведут несколько эстакад и путепровод, а также тоннель под улицей Бакинской. Всего в ходе работ обновят и создадут более 2 километров дорог. Новая связка улучшит доступность пяти районов города и обеспечит комфортный выезд на трассу М-4 "Дон".

Дом по реновации готовят к заселению на Игральной улице на востоке города. Новостройка состоит из двух корпусов, в которых больше 480 квартир с отделкой. Жильцов также ждут современные лифты, просторные подъезды с удобной навигацией, а еще подземный паркинг. Рядом с домом будут детская и спортивная площадки для разных видов отдыха.

Читайте также
городблагоустройствотранспортдорогиреновациявидеоЕкатерина Кузнеченкова

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика