Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 19 ноября.

В Москве завершилось масштабное благоустройство Волгоградского проспекта. На магистрали появился новый прочный разделитель, полностью заменено дорожное покрытие и установлены современные системы освещения. Работы протяженностью 12,5 километра от Садового кольца до МКАД выполнили за полгода.

Дополнительный участок МСД строят на юге Москвы. Он пройдет по улице Каспийской. Здесь возведут несколько эстакад и путепровод, а также тоннель под улицей Бакинской. Всего в ходе работ обновят и создадут более 2 километров дорог. Новая связка улучшит доступность пяти районов города и обеспечит комфортный выезд на трассу М-4 "Дон".

Дом по реновации готовят к заселению на Игральной улице на востоке города. Новостройка состоит из двух корпусов, в которых больше 480 квартир с отделкой. Жильцов также ждут современные лифты, просторные подъезды с удобной навигацией, а еще подземный паркинг. Рядом с домом будут детская и спортивная площадки для разных видов отдыха.