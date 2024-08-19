В центре "Сколково" провели экскурсию для детей, эвакуированных из Курской области

В инновационном центре "Сколково" провели экскурсию для детей, эвакуированных из Курской области. Она состоялась в рамках фестиваля "Портал 2030 – 2050", ставшего частью форума "Территория будущего. Москва 2030".

Более 80 ребят прошли по маршруту, посвященному передовым технологиям: робототехнике, искусственному интеллекту, виртуальной, дополненной реальности, биотехнологиям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

