Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

19 августа, 16:30

Город

В центре "Сколково" провели экскурсию для детей, эвакуированных из Курской области

В центре "Сколково" провели экскурсию для детей, эвакуированных из Курской области

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В инновационном центре "Сколково" провели экскурсию для детей, эвакуированных из Курской области. Она состоялась в рамках фестиваля "Портал 2030 – 2050", ставшего частью форума "Территория будущего. Москва 2030".

Более 80 ребят прошли по маршруту, посвященному передовым технологиям: робототехнике, искусственному интеллекту, виртуальной, дополненной реальности, биотехнологиям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
городфестиваливидеоЕвгений Дуко
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