Двор на Кантемировской улице благоустроили

На юге Москвы благоустроили двор на Кантемировской улице. В первую очередь там заменили асфальт, отремонтировав тротуар. Обновили газон. На территории установили детские городки и площадку для воркаута.

Благоустройство столичных дворов проходит в рамках программы "Мой район". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.