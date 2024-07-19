Эксперты рассказали, как развивается столичная арт-индустрия

Москва уделяет особое внимание развитию арт-индустрии: город создает креативные кластеры и запускает программы поддержки для молодежи. Бесплатно участвовать в ярмарках современного искусства в Москве можно по программе "Арт-сезоны". На занятиях "Арт-практикума" научат продвигать свой креатив, а на онлайн-курсе "Креатус" расскажут об интеллектуальных правах.

Как поддержка города помогает творческим личностям заявить о себе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.