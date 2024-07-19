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Новости

19 июля, 09:45

Город

Эксперты рассказали, как развивается столичная арт-индустрия

Эксперты рассказали, как развивается столичная арт-индустрия

Эксперт рассказал, как нейросети следят за безопасностью в акватории Москвы-реки

Манул Тимофей вышел в уличную часть вольера в Московском зоопарке

Инспекторы обнаружили в неправильно припаркованных машинах 13 животных с начала 2024 года

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Более 200 артистов из 17 стран приняли участие в фестивале циркового искусства "Идол"

Москва уделяет особое внимание развитию арт-индустрии: город создает креативные кластеры и запускает программы поддержки для молодежи. Бесплатно участвовать в ярмарках современного искусства в Москве можно по программе "Арт-сезоны". На занятиях "Арт-практикума" научат продвигать свой креатив, а на онлайн-курсе "Креатус" расскажут об интеллектуальных правах.

Как поддержка города помогает творческим личностям заявить о себе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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