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Новости

19 мая, 14:30

Город

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Синоптики назвали 16 мая самым теплым днем месяца в Москве

"Атмосфера": пасмурная погода с просветами и дождь ожидаются в Москве 17 мая

В Роспотребнадзоре рассказали об обработке столичных парков от клещей

Синоптики спрогнозировали открытие купального сезона в Москве в середине июня

Движение на Садовом кольце восстановлено после возгорания автомобиля

В Москве стартовала подготовка к следующему отопительному сезону

Садовое кольцо перекроют для проведения спортивных мероприятий 17 мая

В столичном метро запустили тематические поезда в честь 90-летия

Автомобиль загорелся на внешней стороне Садового кольца в Москве

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Квартал с общественно-деловыми и научно-производственными объектами построят во Внукове. Участок площадью почти 6 гектаров реорганизуют по программе КРТ и создадут современное городское пространство. Реализация проекта позволит создать в Новомосковском административном округе около 720 рабочих мест.

"Почти 500 тысяч квадратных метров недвижимости в центре столицы выкупил по преимущественному праву малый и средний бизнес с 2011 года. Город оформил около 2,4 тысячи договоров купли-продажи. В соответствии с федеральным законодательством субъектам МСП доступна приоритетная покупка арендуемых городских помещений без торгов по рыночной стоимости, устанавливаемой независимыми оценщиками", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

В Хорошёве-Мнёвниках инвестор построит спорткомплекс с регбийной ареной. Она станет частью спортивного кластера, который формируется в Мнёвниковской пойме.

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