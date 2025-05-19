Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Квартал с общественно-деловыми и научно-производственными объектами построят во Внукове. Участок площадью почти 6 гектаров реорганизуют по программе КРТ и создадут современное городское пространство. Реализация проекта позволит создать в Новомосковском административном округе около 720 рабочих мест.

"Почти 500 тысяч квадратных метров недвижимости в центре столицы выкупил по преимущественному праву малый и средний бизнес с 2011 года. Город оформил около 2,4 тысячи договоров купли-продажи. В соответствии с федеральным законодательством субъектам МСП доступна приоритетная покупка арендуемых городских помещений без торгов по рыночной стоимости, устанавливаемой независимыми оценщиками", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

В Хорошёве-Мнёвниках инвестор построит спорткомплекс с регбийной ареной. Она станет частью спортивного кластера, который формируется в Мнёвниковской пойме.