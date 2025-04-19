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19 апреля, 12:30

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На Соборной площади прошла первая церемония развода караулов Президентского полка

На Соборной площади прошла первая церемония развода караулов Президентского полка

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В Московском Кремле состоялась первая в этом сезоне церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка. Традиционное представление прошло на Соборной площади в торжественной обстановке и с новыми элементами.

В честь 80-летия Победы зрителям представили новую строевую фигуру – "Пятиконечную звезду". А оркестр Президентского полка впервые исполнил парадную фанфару "9-ое мая" и легендарные старинные марши.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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