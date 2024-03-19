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Новости

19 марта, 20:00

Город

Новости часа: 44 объекта недвижимости сдали в эксплуатацию в Москве с начала 2024 года

Новости часа: 44 объекта недвижимости сдали в эксплуатацию в Москве с начала 2024 года

Новости часа: инспекторы проверят, где бросают авто под запрещающими знаками в Москве

Новая коммунальная машина "Илья Муромец" способна работать в течение 8 часов

"Торги Москвы": как столичный портал поставщиков способствует импортозамещению

Новости часа: велопешеходный мост с амфитеатром для студентов Бауманки готов на 65%

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве домов по программам КРТ в столице

К половодью подготовили почти 195 км открытых русел малых рек и ручьев в столичном регионе

Новости часа: первая в этом году акция "День без турникетов" пройдет 28–30 марта

Собянин рассказал, что построят в Москве в рамках проектов комплексного развития

Новости часа: Москва реализует 43 проекта КРТ с помощью городских операторов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С начала года в Москве сдали в эксплуатацию 44 объекта недвижимости общей площадью более одного миллиона квадратных метров. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Музей космонавтики сообщил, что 21 марта покажет прямую трансляцию запуска космического корабля "Союз МС-25".

На ВДНХ установили автоматы для продажи специализированного корма для птиц, сообщила пресс-служба выставки.

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городнаукавидеоАлина Гилева
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