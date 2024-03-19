Новости часа: 44 объекта недвижимости сдали в эксплуатацию в Москве с начала 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С начала года в Москве сдали в эксплуатацию 44 объекта недвижимости общей площадью более одного миллиона квадратных метров. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Музей космонавтики сообщил, что 21 марта покажет прямую трансляцию запуска космического корабля "Союз МС-25".

На ВДНХ установили автоматы для продажи специализированного корма для птиц, сообщила пресс-служба выставки.