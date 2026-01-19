Новости градостроительного комплекса Москвы

Форма поиска по сайту

230 водителей задержаны за вождение в нетрезвом виде за неделю в Москве

Новости Московского транспорта

"Новости дня": Госавтоинспекция проверила документы и экипировку курьеров на велосипедах

Купели на Крещение появятся почти во всех округах Москвы

12 этажей затопило в жилом комплексе на юго-западе Москвы

Новое место для прогулок появится на западе Москвы

Некоторые площадки временного хранения снега опустели в Москве

Пожарную трубу прорвало в жилом комплексе на юго-западе Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

13 медицинских объектов построили в Москве в 2025 году, еще 80 зданий реконструировали. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве сократили срок эксплуатации гостиниц и санаториев в рамках программы создания мест приложения труда. Заммэра Владимир Ефимов заявил, что время создания таких объектов снижено до 15 лет.

На станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро возвели 70% конструкций эскалаторного туннеля. Там будут одни из самых длинных эскалаторов во всем метрополитене Москвы.

