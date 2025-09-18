Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Открылся Национальный космический центр, общая площадь которого 276 тысяч квадратных метров, сообщил Сергей Собянин. НКЦ объединит под одной крышей офис и ситуационный центр "Роскосмоса", конструкторские бюро и профильные предприятия. В центре будет создано до 12 тысяч рабочих мест.

"Скорость развития столицы нередко называют космической, и это особенно отражается в том, как быстро мы движемся к созданию комфортной и человекоцентричной среды, выполняя задачи, поставленные Сергеем Собяниным. Символично, что столицу поздравляют даже из космоса – это признание тех высот, которых мы достигаем в градостроительном развитии, обеспечивая комфортную жизнь для всех горожан", – отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ко Дню города на Троицкой линии метро начали курсировать тематические поезда, посвященные достижением в градостроительстве. Пассажиры узнают о работе комплекса градостроительной политики и строительства благодаря яркому оформлению вагонов.