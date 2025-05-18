Новый парусный сезон стартовал в Москве. Он открылся масштабной гонкой, которая 18 мая прошла на Водном стадионе. Там собрались почти 200 поклонников регаты.

В гонке приняли участие спортсмены с разным уровнем подготовки. Среди них были участники Чемпионата и Кубка России, а также новички.

Помимо регаты, в честь открытия сезона также прошли торжественные мероприятия. Организаторы наградили победителей воскресной гонки, а также вручили призы чемпионам вечерних и зимних серий сезона-2024.

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