Благоустройство территории началось возле станции метро "Мичуринский проспект"

Дорога к метро в столице станет еще комфортнее. В районе будущей станции БКЛ "Мичуринский проспект" начали благоустройство. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Открытие запланировано на этот год. К этому моменту рядом со станцией должны появиться удобные широкие тротуары и очень много зелени: деревья, кустарники и газоны. Кроме того, там обустроят цветники и установят арт-объекты – скульптуры в виде птиц.

Подобные изменения ждут территории еще 12 станций столичной подземки. Удобнее станет не только пешеходам – обновят покрытие дорог, ведущих к метро, а также позаботятся и о парковке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.