В Царицыне открылось новое творческое пространство на крыше районного центра "Эльбрус". Там можно посмотреть кино. Обновленный досуговый комплекс стал очень популярным среди жителей района. Об этом рассказал член Общественной палаты России Евгений Нифантьев.

Здание вошло в программу реконструкции бывших советских кинотеатров. На их базе создают современные досуговые площадки. Кинопоказы сохраняют, добавляют образовательные клубы, спортивные студии, площадки для мастер-классов и различных занятий для детей и взрослых. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.