Благоустройство территории началось возле станции метро "Мичуринский проспект"

10:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Около станции "Мичуринский проспект" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро специалисты начали комплексное благоустройство территории. Работы планируется завершить во второй половине 2021 года, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Как отметил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в текущем году пройдут работы по благоустройству территорий около 13 станций метрополитена.
"В рамках проектов по улучшению пешеходной и транспортной доступности этих станций обустроят новые удобные тротуары, которые отделят от проезжей части бордюрным камнем, заменят асфальтобетонное покрытие дорог", – уточнил Бирюков.
Отмечается, что работы пройдут на улице Удальцова от дома 32, корпуса 1, до дома 87. Кроме того, общая площадь работ составит 3,26 гектара.
Специалисты отремонтируют асфальтобетонное покрытие проезжей части, приведут в порядок тротуары, уберут провода в кабельную канализацию, обустроят пространства для отдыха горожан. Помимо этого, они заменят четыре остановочных павильона, установят навигационные стелы, а для водителей обустроят парковочные места.
Для комфорта и безопасности пешеходов дополнительно будут сделаны три наземных пешеходных перехода и установлены новые опоры освещения.
Ранее сообщалось, что в Западном округе столицы по программе "Мой район" до конца этого года благоустроят несколько сотен объектов. Будут проведены работы на территории около строящихся станций метро "Давыдково", "Воронцовская", "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект".
Также на западе столицы благоустроят 350 дворов. Специалисты заменят асфальт, обновят площадки для детей и занятий спортом, обустроят места для отдыха.
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