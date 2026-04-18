18 апреля, 13:15
Церемония развода пеших и конных караулов прошла в Кремле
Первая в этом сезоне церемония развода пеших и конных караулов прошла на Соборной площади Московского Кремля. Традиционно они проходят по субботам и уже стали одной из визитных карточек Кремля.
В торжественном разводе караулов объединены различные элементы российских воинских ритуалов, включая демонстрацию строевых приемов с оружием и элементов "конной карусели" под аккомпанемент духового состава Президентского оркестра.
