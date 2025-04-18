Столичные заведения начали ограничивать время пребывания за столиком

Московские рестораны стали ограничивать время, которое посетители могут провести за столиками. По словам гостей заведений, в некоторых местах речь идет о 2–2,5 часа.

Однако, по словам председателя федерации рестораторов и отельеров России Сергея Миронова, летом, когда многие точки общепита откроют летние веранды, а часть москвичей уедут на дачи и в отпуска, рестораны откажутся от ограничений по времени.

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