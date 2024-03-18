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18 марта, 18:15

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Митинг-концерт на Красной площади посвятили десятилетию воссоединения Крыма с Россией

Митинг-концерт на Красной площади посвятили десятилетию воссоединения Крыма с Россией

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На Красной площади начался митинг-концерт, посвященный десятилетию воссоединения Крыма с РФ. На сцене уже выступили Полина Гагарина, Николай Расторгуев и многие другие.

16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум, на котором 96,7 и 95,6% проголосовавших приняли решение вернуться в состав России. Спустя два дня, 18 марта 2014 года, президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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