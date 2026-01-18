Тематические выходные "Крещенские морозы" прошли на ВДНХ

ВДНХ согревает: 17 и 18 января на территории главной выставки страны прошли тематические выходные "Крещенские морозы". На сцене перед павильоном № 1 гостей ждали игры с аниматорами, конкурсы со сказочными персонажами и дискотека от диджея. Также для взрослых и детей показали уличные музыкальные представления.

О том, как несмотря на холода москвичи и гости столицы разжигают в себе праздничное настроение, узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.