18 января, 16:55

События

Тематические выходные "Крещенские морозы" прошли на ВДНХ

Тематические выходные "Крещенские морозы" прошли на ВДНХ

Первый в России беспилотный поезд начали тестировать в метро Москвы

Ядовитая змея укусила 16-летнюю москвичку в квартире

ЦОДД рекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт 22 и 23 января

Маршруты общественного транспорта станут удобнее для жителей севера, запада и юга Москвы

"Деньги 24": доля свободных помещений достигла доковидного минимума в Москве

Собянин и Мурашко осмотрели итоги реконструкции корпуса больницы имени Вересаева

Мощная вспышка произошла на крыше элитного ЖК в Москве

Москвичей пригласили сыграть в сквош

Мероприятия ко Дню студента стартовали в Москве

ВДНХ согревает: 17 и 18 января на территории главной выставки страны прошли тематические выходные "Крещенские морозы". На сцене перед павильоном № 1 гостей ждали игры с аниматорами, конкурсы со сказочными персонажами и дискотека от диджея. Также для взрослых и детей показали уличные музыкальные представления.

О том, как несмотря на холода москвичи и гости столицы разжигают в себе праздничное настроение, узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

