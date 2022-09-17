Сайт колеса обозрения "Солнце Москвы" снова заработал. Портал взломали хакеры сразу после открытия аттракциона. Технические работы шли неделю. В настоящее время по-прежнему недоступна покупка билетов, но, сообщается, что продажи скоро откроются.

Самое большое колесо обозрения в Европе расположено рядом с ВДНХ. Оно заработало в прошлую субботу, 10 сентября. Желающих прокатиться оказалось столько, что в первые же часы пришлось перераспределить поток посетителей на другие дни.

Для комфорта и безопасности гостей билеты начали продавать по сеансам. В дирекции аттракциона сообщают, что на ближайшие даты все билеты распроданы.

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