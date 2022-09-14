Новая школа открылась в Десеновском в ТиНАО

Музыкальный амфитеатр, IT-полигон и профессиональные мастерские, в которых будут готовить к чемпионатам World Skills. Все это есть в новой современной школе в поселении Десеновское в ТИНАО.

Что еще ждет учеников? И сколько еще новых школ скоро появится в столице? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.