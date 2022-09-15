Зону для бегунов с собаками планируют создать на Московском марафоне в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дорожка для атлетов с собаками может появится на Московском марафоне в 2023 году. Об этом сообщил директор Московского бегового сообщества Дмитрий Тарасов.
"Мне бы очень хотелось, чтобы у нас появилась зона с собаками... но пока не удается это сделать. Я надеюсь, что на 10-й Московский марафон, который будет в следующем году, мы создадим эту зону. Она будет очень крутая, я сам знаю, насколько собаки успокаивают, особенно тех, кто в первый раз бежит дистанцию в 42 километра, и я думаю, что эта зона будет сделана", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что порядка 37 тысяч человек зарегистрировались на "Московский марафон", который состоится 18 сентября в столице. Как отмечал Тарасов, организаторы мероприятия каждый год стараются сделать марафон лучше. В этом году он пройдет на столичных улицах уже в девятый раз.
Из-за марафона в Москве перекроют несколько центральных улиц. Участки по его маршруту полностью перекроют для движения транспорта с 07:00 до 17:00. Кроме того, с 00:01 до конца мероприятия там нельзя будет парковаться.
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